İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'dan AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

AA

Türkkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir meczubun AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile alakalı yazdığı twiti okudum. Siyaseten eleştirmek adına, bir kadının namusuna dil uzatmak kabul edilemez bir durumdur. Kınıyorum." ifadesini kullandı.