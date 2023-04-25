Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

İYİ Parti lideri Akşener Balıkesir'de: Böyle yalan olur mu?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Balıkesir'de düzenlediği mitingte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri için, ". Sen nasıl böyle bir yalan söylüyorsun? O yalanlar Osmanlı tokadı gibi sandıkta yansıyacak" dedi

İYİ Parti lideri Akşener Balıkesir'de: Böyle yalan olur mu?
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaklar" sözleri için, "Böyle yalan olur mu, önce aynaya bak bir elinde bebek katili bir elinde Gaffar Okkan'ın katilleri var. Sen nasıl böyle bir yalan söylüyorsun? O yalanlar Osmanlı tokadı gibi sandıkta yansıyacak" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener Balıkesir'de konuştu. Akşener konuşmasında şunları söyledi:

"Bir tarafta meydanlara çıkıp yalan söylemeyi marifet haline getirmiş Recep Bey, 31 Mart'ta cümlemize teröristler demişti. En son söylediği şey; Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, Abdullah Öcalan'ı çıkarmamız lazım'. Böyle yalan olur mu, önce aynaya bak bir elinde bebek katili bir elinde Gaffar Okkan'ın katilleri var. Sen nasıl böyle bir yalan söylüyorsun? O yalanlar Osmanlı tokadı gibi sandıkta yansıyacak.

Siz sadece bu arkadaşların gözünde maraba oldunuz. İftiralarla bizi birbirine düşürüp, oy aldılar. Artık 31 Mart seçimlerinden sonra her şey değişti. Kimilerine göre; Mansur Bey seçildiğinde Ankara'nın su faturalarını PKK'lılar getirecek, DHKP-C'liler okuyacaktı. Mansur Bey milletin parasını geri iade etti. 4,5 milyar lira Ankara çiftçisinin cebine girdi.

Dinozor meraklısı bir arkadaş var. 801 milyon dolar para harcamışlar o parka. Garibim dinozorları yolmuşlar, teller çıkmış. Tam 16 milyar lira Ankara'ya harcansaydı Ankara ne olurdu? KYK borçları ödenseydi, fabrikalar yapılsa ne olurdu? Balıkesir'de 50 bin kişi işsiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
GÜNDEM Kılıçdaroğlu Eskişehir'de: Dünya siyaset tarihi bunu ...
Nurcan böyle haykırdı: "Ölmek istemiyorum..." - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Nurcan'ın yardım çığlığı! "Bu beni öldürecek!"
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! - Son dakika haberler
GÜNDEM Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı! Yayalara çarptı!
Parktaki köpeğe kurşun yağdıran zanlı yakalandı!
GÜNDEM Parktaki köpeğe kurşun yağdıran zanlı yakalandı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan depremlerden etkilenen üniversitesi öğrencilerine staj imkanı
GÜNDEM Dışişleri Bakanlığı'ndan depremlerden etkilenen ...
MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini yeniden erişime açtı
GÜNDEM MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini ...
Son dakika haberi | İşlem hacmi 550 milyon... Yasa dışı bahis operasyonunda "kuzenlere" kelepçe
GÜNDEM Yasa dışı bahis operasyonunda "kuzenlere" kelepçe!
Son dakika haberleri: İstanbul Avcılar'da genç kadını hayattan koparan binada kirişlerin kırıldığı ortaya çıktı!
GÜNDEM Genç kadını hayattan koparan binada kirişleri ...
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
GÜNDEM Bahçeli Nevşehir'de: Bunlar Türkiye'yi 3 günde ...
İş yeri önünde saldırıya uğrayan esnaf öldü
GÜNDEM İş yeri önünde saldırıya uğrayan esnaf öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.