İYİ Parti lideri Akşener'den bildiri ve telefon yanıtı İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Günlük siyasette birbirimizi kıyasıya eleştirebiliriz ama dış dünyaya karşı bu tür konularda elbette ortak bir tutum belirlemeliyiz" diyen Akşener, "Bir konuya açıklık getirmek istiyorum, ben her büyük terör hadisesinden sonra her önemli dış politika krizinden sonra ilgili bakanlıkları ve Cumhurbaşkanını bugüne kadar telefonla aramışımdır. 33 şehidimizde de her şeyi iptal edip hem kendilerini arayıp yani 3 bakanı arayıp, hep aramış bilgi almışımdır. Bu defa da aynını yaptık" ifadelerini kullandı. Konuşmasında, "Meclis'in ortak bir beyanat ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik" diyen Akşener, "Saadet Partisi, İYİ Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize evet diyerek imza attı. Anlayamadığım bir biçimde çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. AK Parti'ye gıcık olmak onun yaptığı işleri eleştirmek onu sandıkta yenmek bu iddia ile ortaya çıkmak elbette bizim hakkımız ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK'lı şerefsizlere karşı" şeklinde konuştu

Habertürk Giriş: 17.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:42 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL