İYİ Parti Nevşehir adayı Rasim Arı'dan açıklamalar

İYİ Parti Nevşehir adayı Rasim Arı, Habertürk'te Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı.

Arı'nın konuşmasından öne çıkanlar...

"BU MARATONU YAKLAŞIK 5 YILDIR YÜRÜTÜYORUM"

Kesinlikle çok yoğun bir seçim çalışması yürütüyoruz. Lakin ben yorgun değilim. Çünkü ben bu maratonu yaklaşık 5 yıldır yürütüyorum. 36 aydır da birfiil sahada sanki bugün seçim varmış gibi hep sahadaydım. O yüzden sadece bir vites yükseltme gerçekleştirdik. Yorgunluk yok, heyecanımız yerinde. Dinamizmimiz yerinde. Şafak sayıyoruz.

"BİZ YARIMI TAM ETMEYE GELİYORUZ"

Öncelikle şunu söyleyeyim ki biz göreve talip değiliz, Nevşehirli bize talip. Bunu söylemek lazım. İkincisi de biz şunu söylüyoruz. Biz yarımı tam etmeye geliyoruz. Yani yarım bırakılan ve Nevşehir'in lezzeti damağında kalan Belediye Başkanlığı profilinin yarım kalan hikayesini tam etmek için çıkmış olduğu bir yolculuk. Aslında bizim hem dünümüzün hem bugünümüzün hem de yarınımızın garantisi dün yaptıklarımız. Hemşehrilerimiz o gözle bakıyor bize. Çünkü bir insan çok şey söyleyebilir. Çok şey vadedebilir. Fakat vadettiklerini sadece seçim zamanında mı söylüyor yoksa hakikat mi bu. Gerçekleştirebilir mi. Hani derler ya ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Hemşehrilerimiz de böyle gördükleri için ciddi bir heyecan var. Çok enteresan olan şu Nevşehir'de herkes kendisi Belediye Başkanı adayıymış gibi davranıyor. Her ev seçim bürosu gibi. Her iş yeri bir seçim yeri gibi çalışıyor. Tam bir seçim atmosferi.