İYİ Partili Burak Akburak istifa etti
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Yerel Yönetimler Başkanlığı görevinden istifa etti
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, X hesabından yayınladığı açıklamasında "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.Büyük Kongremizin,Türkiye’nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum.Her daim Liderimizin yanındayım ! Sevgi ve Saygılarımla." ifadelerini kullandı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.