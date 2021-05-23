İYİ Parti’nin bulunduğu binaya saldırı 0:00 / 0:00

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Ferdi Durdu’nun haberine göre, İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı’nın da bulunduğu iş merkezinin giriş kapısı ve camları eli sopalı bir kişi tarafından kırıldı.

Saat 03.10 sıralarında meydana gelen olayda İYİ Parti İl Başkanlığı’nın da yer aldığı iş merkezinin giriş kapısı ile camları eli sopalı bir kişi tarafından kırıldı.

Saldırıda bulunan şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye geldi. Emniyet ekipleri, vatandaşların verdiği eşkal üzerine bölgedeki tüm cadde ve sokaklarda şüpheliyi aradı. Şüpheli, polisin fark etmesi üzerine kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli V.Ş., emniyetteki ilk ifadesinde iş merkezine ait giriş kapısının camlarını kırdığını itiraf etti. Şüphelinin yürürken elinde bulunan sopanın kırılan bir parçası da iş merkezinin önünde bulundu.

Saldırganın sorgusunun devam ettiği bildirildi. Bu arada İYİ Parti Malatya İl Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, “İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı binasına yönelik saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde sopa ile gelen V.Ş.'nin camları kırdıktan sonra kamerayı fark edip kırması da görüntülere yansıdı. Bölgede inceleme yapan ekipler, 43 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli VŞ.'yi sopayla birlikte Malatya Adliye Sarayı önünde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen V.Ş.'nin, saldırının İYİ Parti'ye yönelik olduğunu belirttiği ve sorgusunun devam ettiği belirtildi” ifadelerine yer verildi.