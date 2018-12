İyilik varsa umut var

İstanbul Bilgi Üniversitesi, insanlığa umut ve cesaret veren, ilham kaynağı olan iyilik hikâyelerinin fark edilmesi ve artarak çoğalması için bu yıl ilk kez “Bilgi Umut Var”ı düzenledi.

Ekim ayında başlayan projenin ilk aşamasında Bilgi’li öğrenciler kendilerine ilham olan iyilik hikâyelerini aday gösterdi. Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi baz alınarak belirlenen 33 hikâye, bilgiumutvar.com web adresi üzerinden halk oylamasına sunuldu. 5 Kasım 2018’de başlayan ve 15 gün süren oylama sonucunda en çok oy alan 10 hikâyenin kahramanı, “Bilgi Umut Var”da buluştu.

“UMUDUMUZU YEŞERTTİLER”

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen Bilgi Umut Var gecesinin sunuculuğunu Berfu Güven yaptı. Bilgi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral yaptığı açılış konuşmasında; “Bugün burada bizimle olan projelere umudumuzu yeşerttikleri teşekkür ediyorum. Hayatın içinde atılan her umut tohumu toplumun genelini etkisi altına alıyor. Biz bunu her gün öğrencilerimizle yaşamaya ve yaşatmaya gayret ediyoruz” dedi.

“UMUT KALICI ÜÇ ŞEYDEN BİRİ”

Bilgi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Itır Erhart şöyle konuştu:

“Bu akşam aramızda bulunan kişiler, Birleşmiş Milletler sürdürebilir kalkınma hedeflerinin içerdiği 17 sorundan birini sırtlanarak, umudu kaybetmeden, sorunun neden kaynaklandığına dair çözüme odaklanarak çalıştılar. Onların çalışmaları öğrencilerimize ve bize umut verdi. Size de umut vereceğine tüm kalbimle inanıyorum. Umut, sabah yataktan kalkmamızı, her durumda, her şeye rağmen, devam etmemizi sağlayan güç. Eski Ahit’e göre kalıcı olan üç şeyden biri. Diğer ikisi ise inanç ve sevgi. Bu akşam bu umudunu, inancını kaybetmeyen, kendine benzemeyen canlıları seven, onların ıstırabını yatıştırmak için çalışan insanların öykülerini dinleyeceğiz. Onları dinlerken şunu düşünmenizi rica ediyorum: Siz de bir sorunu sırtlanmak isteseydiniz bu hangisi olurdu?”

DEF RAP SAHNE ALDI

Akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve Bilgi’li öğrencilerin katıldığı gecede, işitme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için kurulan Def Rap müzik grubu sahne aldı. İşitme engelli sanatçılardan oluşan müzik grubu “Kaldır Elleri” adlı parçalarını seslendirdi.

Ardından halk oylaması sonucu belirlenen 10 iyilik hikâyesinin kahramanları sahneye davet edilerek tanıtıldı.

İYİLİK HİKAYELERİNİN KAHRAMANLARI

AHBAP

AHBAP, Haluk Levent'in kurucusu olduğu ve tüm Türkiye’ye yayılan bir iyilik hareketi. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmek, bilim ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlamak üzere yola çıktı. 18 ayda, 58 şehirde ve 7 bine ulaşan gönüllüsüyle çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 231 öğrenciye burs verdi. 1400 ailenin ihtiyaçlarını giderdi. 75 kez sokak hayvanlarının yardımına koştu. 139 kez kan ve kök hücre kampanyası düzenledi. Ayvalık ve Tire Ormanları için binlerce fidan dikti.

ATMA! TAMİR OLSUN, ÇOCUKLARA UMUT OLSUN

Bursa Orhangazi'de yaşayan Muammer Kavazoğlu, "Atma! Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun" adını verdiği projesiyle oyuncakların geri dönüşümünü sağlıyor. Kiraladığı dükkanda ülkenin birçok yerinden kargoyla gönderilen eski oyuncakları tamir ediyor. Kavazoğlu'nun annesi Şükriye Kavazoğlu da pelüş ve oyuncak bebekleri onarıyor. Toplanan oyuncaklar tamir edilip ihtiyaç sahibi çocuklara hediye ediliyor.

BİR TEBESSÜM İÇİN DERNEĞİ

Farklı hayatlar yaşayan insanların birbirlerinin yüzünde tebessüm yaratması için yola çıkmış üniversiteli gençlerden oluşuyor. Lise yıllarında bir araya gelen ekip, İstanbul’daki üniversiteli gençlerle Anadolu’da yaşayan halkın arasında bağ kuruyor. Gençlerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanında bilinçlenmelerini hedefliyorlar. Bu amaçla hayata geçirdikleri projelerden biri olan “Hayalperest Odalar” kapsamında, köy okullarında öğrencilerin kaliteli vakit geçirebilmeleri için, içinde kütüphane, oyun alanı ve oyuncakların olduğu odalar inşa ediyorlar.

ENKA İYİLİK PROJESİ

Enka İyilik Projesi, hastalıklardan korunma, tedavi ve kaliteli eğitim fırsatlarından yararlanma gibi alanlarda ihtiyaç duyan çocuklara destek sağlıyor. Çocuklara yardımlaşma kavramını erken yaşta öğreterek empati yeteneklerini güçlendiriyor, topluma faydalı ve çevresine duyarlı bir birey olarak gelişmelerine katkıda bulunuyor.

HAYAT TAMİRCİSİ

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan Hasan Kızıl, engelli hayvanlar için yaptığı protezler sayesinde onların yürümesini sağlıyor. “Hayat tamircisi” olarak tanınıyor. Kızıl, kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle bugüne kadar 300’den fazla hayvanın yürümesini sağladı.

HAYATA SARIL LOKANTASI

Hayata Sarıl, Ayşe Tükrükçü’nün evsiz, sokakta yaşayan, toplumun yok saydığı insanlar için iki sene önce başlattığı bir sosyal girişim. Beyoğlu’nda açtıkları Hayata Sarıl Lokantası’nda gündüz ücretli yemek servisi yapılırken akşamları evsizlere ücretsiz yemek dağıtılıyor.

KİTAP KOALA

Dünyada adaptasyonu en düşük olan hayvan “Koala”, okaliptus ağacı olmayan hiçbir yerde yaşayamaz, sadece okaliptüs ile beslenir. O yüzden okaliptusa sıkı sıkıya sarılır. “Kitap Koala” projesinde Koala kitaplara sarılıyor. Kitap satışından elde edilen bütün kâr sokak hayvanlarına aktarılıyor. Yaralı sokak hayvanlarının tedavisi sağlanıyor ve hayvan ambulansı sistemi finanse ediliyor.

LEYLA'DAN SONRA GÖNÜLLÜLERİ

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde öğrenci üç arkadaş, kronik hastalığı olan çocuklara umut verip hayata bağlamak amacıyla bir iyilik projesi başlattı. Zamanla tıp öğrencileri arasında iyilik büyüdü. Bugüne kadar 4 bin 719 kronik hastalığı olan çocuğun hayallerini gerçekleştiren “Leyla'dan Sonra Gönüllüleri” umut olmaya devam ediyor.

"ÖĞRETMEN MEHTAP ÇEVİK, KIZ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ İÇİN DESTEK OLUYOR"

Iğdır’da beden eğitimi öğretmeni Mehtap Çevik, bölgede kız çocuklarının eşit eğitim hakkından yararlanabilmesi için çalışıyor. Kız Çocuklarının Eğitimi Projesi'nin temsilcisi. Öğrencilerinden Canan Şengül, annesini kaybedince okulu bırakmak zorunda kaldı. Derslerinde çok başarılı olmasına rağmen, kardeşlerine bakması gerekiyordu. Öğretmenin desteğiyle, yeniden sınıfına döndü ve okul birincisi olarak ortaokulu bitirdi.

YARINA UMUT OL

"Yarına Umut Ol" projesi, Berin Yıldırım ve Simay Salı'nın 2014 yılında başlattığı ve eğitimdeki fırsat eşitsizliğini azaltmak için attığı adımın adı. Köy okullarında projeler düzenliyor, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine, geliştirmelerine ve en önemlisi geleceğe dair hayal kurmalarına yardımcı olmaya çalışıyorlar.

