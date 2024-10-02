İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı
2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta A Milli Futbol Takımı'nın 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İzlanda'nın aday kadrosu belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü karşılaşacağı İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre İzlanda Teknik Direktörü Åge Hareide tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Elias Rafn Ólafsson (Midtjylland), Hákon Rafn Valdimarsson (Brentford), Patrik Sigurður Gunnarsson (Kortrijk)
Defans: Alfons Sampsted (Birmingham City), Valgeir Lunddal Friðriksson (Fortuna Düsseldorf), Guðlaugur Victor Pálsson (Plymouth Argyle), Kolbeinn Birgir Finnsson (Utrecht), Sverrir Ingi Ingason (Panathinaikos), Hjörtur Hermannsson (Carrarese), Daníel Leo Grétarsson (SønderjyskE), Logi Tómasson (Strømsgodset)
Orta saha: Jóhann Berg Guðmundsson (Al-Orobah), Gylfi Þór Sigurðsson (Valur), Arnór Ingvi Traustason (Norrköping), Jón Dagur Þorsteinsson (Hertha Berlin), Willum Þór Willumsson (Birmingham City), Stefán Teitur Þórðarson (Preston North End), Mikael Egill Ellertsson (Venezia), Mikael Neville Anderson (AGF), Ísak Bergmann Jóhannesson (Fortuna Düsseldorf)
Forvet: Orri Steinn Óskarsson (Real Sociedad), Andri Lucas Guðjohnsen (Gent), Brynjólfur Andersen Willumsson (Groningen)"
İzlanda'nın başkenti Reykjavik'de bulunan Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak İzlanda - Türkiye karşılaşması 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te (TSİ) başlayacak.