Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı - Futbol Haberleri

        İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı

        2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta A Milli Futbol Takımı'nın 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İzlanda'nın aday kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 23:41 Güncelleme: 02.10.2024 - 23:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı'nın 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü karşılaşacağı İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre İzlanda Teknik Direktörü Åge Hareide tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Elias Rafn Ólafsson (Midtjylland), Hákon Rafn Valdimarsson (Brentford), Patrik Sigurður Gunnarsson (Kortrijk)

        Defans: Alfons Sampsted (Birmingham City), Valgeir Lunddal Friðriksson (Fortuna Düsseldorf), Guðlaugur Victor Pálsson (Plymouth Argyle), Kolbeinn Birgir Finnsson (Utrecht), Sverrir Ingi Ingason (Panathinaikos), Hjörtur Hermannsson (Carrarese), Daníel Leo Grétarsson (SønderjyskE), Logi Tómasson (Strømsgodset)

        Orta saha: Jóhann Berg Guðmundsson (Al-Orobah), Gylfi Þór Sigurðsson (Valur), Arnór Ingvi Traustason (Norrköping), Jón Dagur Þorsteinsson (Hertha Berlin), Willum Þór Willumsson (Birmingham City), Stefán Teitur Þórðarson (Preston North End), Mikael Egill Ellertsson (Venezia), Mikael Neville Anderson (AGF), Ísak Bergmann Jóhannesson (Fortuna Düsseldorf)

        Forvet: Orri Steinn Óskarsson (Real Sociedad), Andri Lucas Guðjohnsen (Gent), Brynjólfur Andersen Willumsson (Groningen)"

        İzlanda'nın başkenti Reykjavik'de bulunan Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak İzlanda - Türkiye karşılaşması 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te (TSİ) başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, İran'a misilleme kararı aldı
        İsrail, İran'a misilleme kararı aldı
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        Saldırıdan sonra açıklama
        Saldırıdan sonra açıklama
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        Sığınakta dua ettiler
        Sığınakta dua ettiler
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz