29 Nisan - 1 Mayıs arasında 1 Ocak’tan bu yana olan süreçteki en düşük gişe rakamı gerçekleşti.

34 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda toplam 139.522 bilet kesildi. Film başına düşen izleyici sayısı ise sadece 4.103 oldu.



