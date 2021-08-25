İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kocaağa'dan süt fiyatı açıklaması

Kocaağa, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyinin en son toplantısında çiğ süt tavsiye fiyatını 1 Temmuz-31 Aralık 2021 döneminde altı ay süreyle brüt 3 lira 20 kuruş olarak sabitlediğini hatırlattı.Bu fiyatın üreticilerin beklentisinin altında olduğunu kaydeden Kocaağa, 1 tona kadar olan sütte 3,2 lira taban fiyatı, 1-2 ton arası 3,21 lira, 2-3 ton arası 3,22 lira, 3 ton üzeri 3.23 lira olarak belirledik. Temmuzdan geçerli olmak üzere üreticimize net ödenecek rakam burada yönetim kurulu toplantısından çıkan karar budur. Üreticilerimize hayırlısı olsun." dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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