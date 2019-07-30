Bugün saat 12.00 sıralarında İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan kırsal Horzum Mahallesi'nin yaylasındaki bir süt işletmesine ait olan ve saman deposu olarak kullanılan eski binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kabaçınar İtfaiye Grubu ve Çamyayla Orman Söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi.

İçerisinde 150 balya saman bulanan 2 katlı depodaki yangına, ekipler su sıkarak, müdahale etti. Alevler, yakındaki ormanlık alana sıçramadan, köylülerin de desteğiyle 2 saatte söndürülebildi.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.