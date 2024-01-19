İzmir'de 4 ilçede 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa ve Ödemiş Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından, tefecilik yapan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

İzmir'in Karşıyaka, Buca, Aliağa ve Ödemiş ilçelerinde ekonomik durumu kötü olan, acil nakit para arayışı içerisindeki vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırarak senet imzalatan, borcunu ödeyemeyenleri tehdit ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 15 ve 16 Ocak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

7 kişinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 11'i çeşitli isimler adına düzenlenmiş, 46 boş senet, ruhsatsız 1 tabanca, 13 uzun namlulu silah fişeği, para hesaplarının tutulduğu defter, 2 kama, 8 tapu senedi, çok sayıda çeşitli bankalara ait dekont ve dijital materyaller ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı mahkemece kontrol şartıyla olmak üzere toplam 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.