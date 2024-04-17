İzmir'de 86 düzensiz göçmen yakalandı: 5 gözaltı

İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçelerinde 86 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, durdurdukları lastik bottaki 1'i çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde göçmenlerin geçişini organize ettiği değerlendirilen 5 şüpheli de yapılan takip sonucunda karada gözaltına alındı.