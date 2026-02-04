Habertürk
        İzmir'de bekçilere ateş açıldı: 1 yaralı

        İzmir Kemalpaşa'da alkollü şüpheli, bekçilere tabancayla ateş açtı. 1 bekçinin yaralandığı saldırının şüphelisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 06:56 Güncelleme: 04.02.2026 - 06:56
        İzmir'de bekçilere ateş açıldı: 1 yaralı
        Olay, gece geç saatlerde Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Sokakta devriye görevinde bulunan çarşı ve mahalle bekçilerine, iddiaya göre ilçede esnaf olan ve alkollü olduğu öne sürülen İ.Ç. tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

        Bekçilerin arkasından tabancayla ateş açılması sonucu İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi Ahmet T. (36), cebindeki telefonunu delip, bacağına saplanan mermiyle yaralandı.

        YARALI BEKÇİ AMELİYATA ALINDI

        DHA'nın haberine göre; saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı bekçinin silah arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından kent merkezinde bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ahmet T, ameliyata alındı.

        SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        Olay yerinden kaçan saldırgan ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın bir bekçi ile mahkemelik olduğu öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

