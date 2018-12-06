Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. İzmir polisi sabah erken saatlerde yapılan operasyonda haklarından gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 6’sını yakalayıp gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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