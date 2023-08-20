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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de çıkan silahlı kavgada karı koca yaralandı

        İzmir'de çıkan silahlı kavgada karı koca yaralandı

        İzmir Bayraklı'da esnaflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan karı koca, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 00:49
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        İzmir'de silahlı kavga: Karı koca yaralandı
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        İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahla vurulan karı koca yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, aynı bölgede esnaflık yapan S.K. ile N.A ve S.A. çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.K, yanındaki tabancayla N.A. ve S.A'yı vurdu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, yaralı çift, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Zanlı S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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