İzmir'in Konak ilçesinde yılbaşı akşamı denize düşen genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında denize düşen, deniz polisinin sudan çıkardığı 18 yaşındaki İrem Coşkun tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde solunumun durması sonucu hayatını kaybetti.

Coşkun'un cansız bedeni otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

OLAY

İrem Coşkun, yılbaşı akşamı Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında denize düşmüş, yüzme bilmediği öğrenilen genç kıza deniz polisi müdahale etmiş, Coşkun'un solunumunun durduğunu belirleyen ekipler suni teneffüs ve kalp masajı yaparak onu hayata döndürmeyi başarmıştı.

Sağlık ekiplerince önce Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Coşkun, sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Bu arada, deniz polisinin genç kızı botla iskeleye getirmesi, yaptıkları müdahale ve sağlık ekiplerine teslim etmeleri güvenlik kameralarına yansımıştı.

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