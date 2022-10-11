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İzmir'de elektrikli motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü

İzmir Foça'da sürücüsünün kontrolünden çıkan elektrikli motosiklet, 30 metre yükseklikten şarampole devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından kayalıkların arasından çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi

İzmir'de elektrikli motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü
Elektrikli motosiklet şarampole devrildi, sürücü öldü
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DHA

İzmir'in Foça ilçesinde yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü Mustafa Topal (60), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 20.15 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İngiliz Burnu yönünden ilçe merkezine giden Mustafa Topal idaresindeki elektrikli üç tekerlekli motosiklet, İsmetpaşa Mahallesi'nde yolun daraldığı Mersinaki bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

30 METREDEN ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Yaklaşık 30 metre yükseklikten devrilen elektrikli motosikleti gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kayalıkların arasından güçlükle çıkardığı Topal'ı, sağlık ekiplerine teslim etti.

KAZA YERİNDE ÖLDÜ

Mustafa Topal (60)
Mustafa Topal (60)

DHA'nın haberine göre; ekiplerin ilk müdahalesinde Topal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Topal'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlçede bir plaj işletmesinde bekçilik yapan Mustafa Topal'ın, kazada hayatını kaybettiği elektrikli motosikleti birkaç gün önce satın aldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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