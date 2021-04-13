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İzmir'de FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon: 84 gözaltı kararı

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu olduğu ileri sürülen 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için kolluk kuvvetlerince operasyon başlatıldı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon: 84 gözaltı kararı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 84 gözaltı kararı
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DHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu olduğu ileri sürülen 29'u Kara Kuvvetleri, 7'si Hava Kuvvetleri, 4'ü Deniz Kuvvetleri, 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olup; 3'ü yüzbaşı, 6'sı teğmen, 7'si üsteğmen, 34'ü astsubay, 4'ü uzman çavuş rütbesinde olan 42 muvazzaf asker ve 10'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 64 askeri personel ile ayrıca 14'ü aktif görevde olduğu öğrenilen 20 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; Savcılık talimatıyla 84 şüphelinin gözaltına alınması için İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir ve farklı illerde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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