İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var!

İzmir'in Konak ilçesinde aralarında önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgası kanlı bitti. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis hastanede geniş güvenlik önlemi aldı

Husumetli iki grup çatıştı
DHA

İzmir'in Konak ilçesinde, bu sabah saat 03.00 sıralarında, iddiaya göre, Hasan S. (29) otomobili ile seyir halinde olduğu sırada sokakta oturan ve önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ajnan Uslular (23) ve Sabri A.'ya (22) tabanca ile ateş açtı. Saldırıya uğrayan Sabri A. da Hasan S.'ye ateş açarak karşılık verdi. İki grup arasındaki çatışmada; Hasan S. başından, Ajnan Uslular boyun ve göğüs kısmından, Sabri A. bacak, kol ve omzundan, olay yerinden geçtiği ileri sürülen Metin A. (26) ise sol bacağından yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre çevredeki vatandaşlar, kendi imkanları ile Ajnan Uslular, Hasan S. ve Sabri A.'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Metin A.'yı ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan yaralılardan Ajnan Usluluar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Sabri A. ve Hasan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Metin A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise silahlı kavganın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

HASTANEDE SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Öte yandan, olay sonrası silahlı kavgaya karışan kişilerin yakınları hastaneye akın etti. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı hastane bahçesinde gergin dakikalar yaşanırken, çevre ilçelerden çok sayıda polis ekibi de hastaneye sevk edildi. Ajnan Usluların öldüğünü duyan yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Uslular'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TRT EBA TV canlı izlemek için TIKLA... 16 Eylül TRT EBA TV ilkokul ortaokul ve lise derslerini canlı izle
GÜNDEMTRT ile EBA TV canlı yayını izleyin...
EBA öğrenci girişi ekranı 2020! EBA şifre alma işlemi! EBA girişi ile dersleri izle
GÜNDEMEBA giriş ekranı için tıklayın 2020
Genç kadını darp edip 9. kattan aşağı sarkıttı!
GÜNDEMGenç kadını darp edip 9. kattan aşağı sarkıttı!
16 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
GÜNDEMİşte güncel koronavirüs tablosu
Meteorloji'den son dakika Karadeniz için yağmur, Marmara için rüzgar uyarısı
GÜNDEMKaradeniz'de yağmur, Marmara'da rüzgar
Keskin: Şişli’de caddede masası olan restoran dışarıya alkollü içki servisini saat 23.00’te kesecek
GÜNDEMŞişli'de caddede restorana yeni düzen
Bitlis'te otobüs yolcusu 247 sikke ile yakalandı
GÜNDEMBitlis'te 247 sikke ele geçirildi
Ordu'da çalıntı araç parçalayıp satan şüpheliler yakalandı
GÜNDEMÇalıntı araç parçalayıp satan şüpheliler yakalandı
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarıldı
GÜNDEMİstanbul Boğazı'nda sürüklenen yük gemisi son anda ...
Miras kavgası yüzünden eniştesi ile 3 kişiyi vurdu 1 ölü 3 yaralı
GÜNDEMMiras kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X