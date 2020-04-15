AA

Alınan bilgiye göre, Tepeköy yönünden Aliağa istikametine gitmekte olan İZBAN bünyesinde işletilen tren, Göksu Mahallesi'nde raylardan geçen kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe çarptı.

Makinistin ve çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. AA'nın haberine göre; trenin çarptığı kişinin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YOLDA YÜRÜRKEN FENALAŞAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karabağlar ilçesinde yolda yürürken fenalaşan kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, sokakta yaşadığı iddia edilen Tuna Demirçeken (71),Mehmetçik Bulvarı'nda yürüdüğü sırada fenalaştı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Demirçeken'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Demirçeken'in cenazesi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.