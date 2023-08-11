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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de kayınpederini tabancayla öldüren damat gözaltına alındı

        İzmir'de kayınpederini tabancayla öldüren damat gözaltına alındı

        İzmir Foça'da kayınpeder ile damat arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Kayınpederini tabancayla vurarak öldüren damat gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 04:25
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        Kayınpederini tabancayla öldürdü
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        İzmir'in Foça ilçesinde, alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma sonucu Mehmet Arslandal (66), damadı S.K. (42) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi damat, olay yerinde tabanca ile birlikte yakalandı.

        Olay, dün saat 16.10 sıralarında Küçükdeniz sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. kayınpederi Mehmet Arslandal'ın sahibi olduğu gezi teknesine geldi. Kayınpeder ile damat arasında çıkan alacak verecek tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

        S.K, yanında getirdiği tabancayı çıkartarak kayınpederini vurdu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; şüpheli S.K. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslandal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, Arslandal'ın cenazesi Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #foça
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