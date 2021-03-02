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İzmir'de kontrollü normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan İzmir'de, kent merkezindeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokulların tamamı ve 8 ile 12. sınıflarda yüz yüze eğitime yeniden başlandı.

İzmir'de kontrollü normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı
AA

Toplam 710 bin 817 öğrencinin bulunduğu İzmir'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.

Ortak alanlardaki panolara salgına karşı bilgilendirici broşürler asıldı, sınıfların yanı sıra bahçe ve koridorlar gibi okullardaki diğer alanlara da sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler konuldu.

Bornova ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda eğitim gören 120 öğrenci, uzun süre sonra yeniden okullarına geldi.

Öğrencilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Ailelerin ise okul bahçesine girişine izin verilmedi.

Okul bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, okul binası girişinde kurulan platformda ellerini ve ayakkabılarını dezenfekte etti. Öğrenciler sınıflara ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafeye uygun olarak alındı.

Ayrıca öğrencilere salgına yönelik uyarılara dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı.

Öğrenci velisi Erman Ceviz, AA muhabirine, okulların açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Oğlum okulunu özlemişti o yüzden dünden beri çok heyecanlandıydı. Okula gelirken bile 'hadi hadi' deyip durdu. Bu anlamda mutluyuz. İnşallah hastalık tamamen ortadan kalkar ve çocuklar da daha uzun süre okullarında eğitimlerine devam eder." ifadelerini kullandı.

Emine Çetintaş ise kızı Zeynep'in ana okuluna devam ettiğini belirterek, "Çok sevinçliyiz, dünden beri çok heyecanlıydı. Geceden çantasını hazırladı. Çok mutluyuz. Bizler de mutlu olduk." şeklinde konuştu.

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