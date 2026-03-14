        Habertürk Haberler Gündem Güncel "İzmir'de mevcut taksi sayısı yeterli"

        İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası: İzmir'de mevcut taksi sayısı yeterli

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde 215 yeni ticari taksi plakası ihalesinin oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan açıklama yapıldı. Oda Başkanı Erkan Özkan, "Türkiye'de ilk ve tek olan oda haber merkezimiz sayesinde şehir genelindeki taksilerin doluluk ve boşluk oranlarını anlık olarak görebiliyoruz. Bu veriler de İzmir'de mevcut taksi sayısının şu an için yeterli olduğunu bilimsel olarak ortaya koymaktadır" dedi. Özkan, yeni plaka verilmesinden önce İzmir'in trafik ve otopark sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 14:42 Güncelleme:
        "İzmir'de mevcut taksi sayısı yeterli"
        İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, kentteki taksi sayısını artırmaya yönelik alınan kararla 215 yeni ticari taksi plakası verilmesi için ihale yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. Bu kararın ardından, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından geçen yıl akademisyenlere hazırlatılan taksi etüdü çalışmasının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Elde edilen verilerin, İzmir'de kısa vadede yeni bir taksi ihtiyacı olmadığını açıkça ortaya koyduğu belirtildi.

        Uzman kişiler tarafından hazırlanan bilimsel taksi etüdü çalışmasına göre, İzmir'de 2030 yılına kadar yaklaşık 3 bin 150 taksiye ihtiyaç duyulacağının öngörüldüğünü belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Şu anda kentimizde 2 bin 915 ticari taksi faaliyet göstermektedir. Bu veriler dikkate alındığında İzmir'de şu an için acil bir taksi ihtiyacından söz etmek mümkün değildir" dedi.

        REKLAM

        Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Oda Haber Merkezi sistemi üzerinden kent genelindeki taksilerin anlık doluluk ve boşluk oranlarının takip edildiği bildirildi. Sistemden elde edilen verilerin, taksi ihtiyacı olmadığı yönündeki tespiti desteklediğini vurgulayan Özkan, "Türkiye'de ilk ve tek olan Oda Haber Merkezimiz sayesinde şehir genelindeki taksilerin doluluk ve boşluk oranlarını anlık olarak görebiliyoruz. Bu veriler de İzmir'de mevcut taksi sayısının şu an için yeterli olduğunu bilimsel olarak ortaya koymaktadır" diye konuştu.

        İZMİR'DE TEMEL SORUN TAKSİ YETERSİZLİĞİ DEĞİL, TRAFİK VE ALTYAPI EKSİKLİKLERİ

        İzmir'deki temel sorunun taksi yetersizliği değil, trafik yoğunluğu ve altyapı eksiklikleri olduğuna dikkat çeken Özkan, kent merkezindeki trafik nedeniyle yolculuk sürelerinin uzadığını ifade etti. Bu durumun hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini söyleyen Özkan, kent merkezinde taksilerin müşteri beklediğinin görülebileceğini, özellikle yoğun saatlerde yaşanan sıkışıklığın esnafı ve vatandaşları zorladığını belirtti. Yeni plaka verilmesinden önce İzmir'in trafik ve otopark sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, "İzmir'de öncelikle trafik akışını rahatlatacak düzenlemelerin yapılması, taksiler için bekleme ve durak alanlarının oluşturulması ve şehir içi ulaşım planlamasının yeniden ele alınması gerekmektedir. Bu sorunlar çözülmeden yeni taksi plakası verilmesi, mevcut sorunları daha da büyütebilir" şeklinde konuştu.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin alacağı kararlara saygı duyduklarını dile getiren Özkan, oda olarak esnafın haklarını ve şehir ulaşımının sürdürülebilirliğini gözetmek zorunda olduklarını hatırlattı. Özkan, "Meclisimizin vereceği karara saygımız sonsuzdur. Ancak bilimsel veriler ve sahadaki gerçekler doğrultusunda İzmir'de şu anda ciddi bir yeni taksi ihtiyacı olmadığı görüşümüzü kamuoyuyla paylaşmayı görev biliyoruz" ifadelerini kullandı.

