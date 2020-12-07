İzmir'de nükleer temizlik

2007 yılında, İzmir’in merkez ilçelerinden Gaziemir’de binlerce insanın yaşadığı bir bölgede, eski akü fabrikasında radyoaktif ve kimyasal atık bulunduğu tespit edildi. Ardından bölgede teknik çalışma başlatıldı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK),geniş bir alanda ölçüm yaptı; numune aldı. Alınan numuneler analiz edildi ve cüruf numunelerinde Eu-152 ve düşük miktarda Eu-154 radyoizotoplarına rastlanıldığı raporlara geçti.

İzmir Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi’nde bulunan kurşun döküm fabrikası, 2010 yılının Ekim ayında faaliyetlerini durdurdu. Tesiste hurda akülerden külçe kurşun üretmek üzere faaliyetler yürütüldüğü kayda geçirildi.

TAEK, bu çalışmaların ardından ilgili sahasının sahibi de olan şirketi uyardı. Bölgenin temizlenmesi için bazı adımlar atıldı ancak bugüne dek istenen sonuç bir türlü alınamadı.

YENİ YÖNETMELİK, YENİ SÜREÇ

Nükleer Düzenleme Kurumu, bu konuda yeni bir süreç başlattı. Gaziemir’de, doğaya, insana ve her türlü canlıya büyük tehdit oluşturan radyoaktif ve kimyasal atık konusuna el attı. Kurum, bölgenin temizlenmesi için bir yönetmelik hazırladı. Yönetmeliğin, kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanması ve radyoaktif ve kimyasal temizlik için çalışmaların başlatılması hedefleniyor. Bu çalışma, arazinin sahibi şirket eliyle yürütülecek.

Kaynaklar, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, “Aslan Avcı Döküm Sanayi bu sahasının sahibi olarak gerekli adımları atacak. Sahayı temizleyecek” dedi.