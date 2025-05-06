İzmir'de kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
Hüseyin K.( 41) idaresindeki kamyonet, Horzum Mahallesi Darıovası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile tarım işçisi oldukları öğrenilen 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Tarım işçilerinin, Çamyayla Mahallesi'ne fidan dikmek için yola çıktıkları öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.