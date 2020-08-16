İHA

Edinilen bilgiye göre olay saat 23.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesindeki Kılıç Reis Mahallesi'nde bulunan İhsan Alyanak Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Serkan Gürel (38) ile Murat Y. (45) telefonda görüşerek tartıştılar. Daha sonra parkta buluşan Serkan Gürel ve Hasan G. (36) ile Murat Y. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Y., yanında getirdiği pompalı tüfek ile iki kişiye ateş açtı ve olay yerinden lüks bir ciple kaçarak uzaklaştı. Vücudunun değişik yerlerine saçma isabet eden Serkan ve Hasan G., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Tüfek seslerini duyan çevre sakinlerinin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ağır yaralanan Serkan Gürel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Hasan G.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan olayı gerçekleştirmesinin ardından kayıplara karışan Murat Y., polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.