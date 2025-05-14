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        Haberler Gündem İzmir'de su kuyusuna düşen hurdacı boğuldu - Güncel haberler

        İzmir'de su kuyusuna düşen hurdacı boğuldu

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkım kararı sonrası boşaltılan 9 katlı binanın bahçesine arkadaşlarıyla gelen hurdacı, demir topladığı sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. Sağlık ekipleri, yaklaşık 4 metrelik kuyudan çıkarılan hurdacının hayatını kaybettiğini belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 23:10 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:10
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        Su kuyusuna düşen hurdacı boğuldu
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        Manavkuyu Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'nde yıkım kararı sonrası boşaltılan 9 katlı binanın bahçesine arkadaşlarıyla gelen hurdacı Murat Yılmaz (36), demir topladığı sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Yılmaz'ı düştüğü yaklaşık 4 metrelik kuyudan çıkardı.

        Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yılmaz'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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