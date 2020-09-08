İzmir'de uyuşturucu operasyonu!

Japonya'yı tayfun vurdu: Ölü ve yaralılar var

İHA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araç içerisinde ve bir depoda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, takip sonucu durdurulan araç içerisinde 1 kilo 725 gram metamfetamin maddesi ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler tarafından bir depoya gerçekleştirilen operasyonda da adreste yapılan aramada 62 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan toplam 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.