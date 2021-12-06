İHA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova'da bir depoda, yılbaşı öncesi piyasa sürülmek üzere sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin 1 Aralık tarihinde, önceden belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 2 ton 70 litre sahte etil alkol, 8 bin 730 etiket ve bin 300 içki aroması ele geçirildi. Operasyonda M.G., M.B. ve Y.G. adlı 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen malzemelere ise imha edilmek üzere el koyuldu.