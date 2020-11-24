İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Özbek kadın şoke oldu, korku dolu anlar!

AA

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirmesiyle farklı adreslere düzenlediği baskınlarda, 37 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca, 3 av tüfeği ile 115 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişiden 5'i "uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu satın almak ve bulundurmak", 1'i de hırsızlık suçundan tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerinin Kemalpaşa Akalan gişelerinde durdurdukları otomobilde de 5 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.