İzmir Foça açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir Foça'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekipler, durdurdukları lastik bottaki 43 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.