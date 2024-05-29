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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir Karabağlar'da 3 çocuk babası Hayrullah Baş sokakta öldürüldü

        İzmir Karabağlar'da 3 çocuk babasına sokakta kurşun yağmuru!

        İzmir'de, 43 yaşındaki Hayrullah Baş, sokakta karşılaştığı husumetlisi tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Baş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 29.05.2024 - 09:56
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        3 çocuk babasına sokakta kurşun yağmuru!
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        İzmir'de kan donduran olay, dün saat 21.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi 5733/2 Sokak'ta meydana geldi.

        SOKAKTA HUSUMETLİSİ İLE KARŞILAŞTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Hayrullah Baş (43) sokakta yürüdüğü sırada, husumetlisi olduğu belirtilen Ö.S. ile karşılaştı.

        KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

        Ö.S., yanında bulunan tabancayı çıkartarak Baş'a ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, vücuduna aldığı mermiler ile ağır yaralanan Baş, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Burada tedaviye alınan Baş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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