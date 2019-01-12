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İzmir'de hafta içinde soğuk havanın ardından başlayan ve iki gündür sağanak şeklinde devam eden yağışlar, kent genelinde etkili oldu. Yağışlardan dolayı birçok bölgede kent sakinleri büyük güçlükler yaşadı. Aşırı yağıştan rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı.
Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak'taki Yunuslar Alt Geçidi yağmur nedeniyle ulaşıma kapandı. Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücü, su birikintisinde kalan otomobilini bırakıp gitti. Bunun üzerine ekipler, alt geçide araç geçişini iş makinesi ve şeritlerle kapattı, bir yandan da su tahliye çalışması yaptı.
ARAÇLAR YOLLARDA KALDI, TRAFİK FELÇ OLDU
DHA'da yer alan habere göre Pınarbaşı Kemalpaşa Caddesi başta olmak üzere, cadde ve sokaklardaki su seviyesinin yükselmesi üzerine birçok araç yollarda kaldı. Bu nedenle uzun araç kuyrukları oluştu, trafik felç oldu. Araçların sudan kurtarılması için çalışan çekiciler, zaman zaman yetersiz kaldı. Karşıyaka Nebil Susup Sokak'ta ise çam ağacı park halindeki üç otomobilin üzerlerine devrilip, hasara neden oldu. Ağaç, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve İZSU ekipleri de su tahliye çalışmalarını sürdürdü.
TREN SEFERİ DE İPTAL EDİLDİ
İzmir'in yanı sıra Manisa ve Akhisar'da da yağmur etkisini gösterdi. İzmir ve Manisa'da bağlantı yollarında sağanak yağış ciddi su birikintisine neden oldu. İstanbul-İzmir karayolunun iki şeridi sel suyu nedeniyle kapandı. İzmir-Eskişehir arasındaki tren seferlerinin, Manisa ve İzmir'deki aşırı yağışlar nedeniyle durdurulduğu, seferlerin bugün yapılamayacağı belirtildi. Alınan bu kararda Akhisar'daki aşırı yağışların da etkili olduğu öğrenildi.
REKOR YAĞIŞ GÖRÜLDÜ
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, İzmir geneline iki günde rekor düzeyde yağış düştü. Buna göre, iki günde metrekareye Buca'da 182, Kemalpaşa'da 197.2, Konak'ta 153.2, Narlıdere 150.9 kilogram yağmur yağdı. Yetkililer, yağışlı havanın bugün akşama kadar devam edeceğini, yarın kentin yağışsız bir gün geçireceğini, ancak gelecek hafta rüzgar yönünün değişmesiyle yağışların soğuk havayla birlikte döneceğini ifade etti.
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