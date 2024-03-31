İzmir Beydağ Belediyesi hangi partide? İzmir Beydağ Belediye başkanı kimdir? İzmir Beydağ Belediye başkan adayları İzmir Beydağ Belediyesi hangi partide? İzmir Beydağ Belediye Başkanı kimdir? İzmir Beydağ Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Beydağ Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Beydağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Beydağ yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:56 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:56 facebook

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