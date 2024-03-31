İzmir Narlıdere Belediyesi hangi partide? İzmir Narlıdere Belediye başkanı kimdir? İzmir Narlıdere Belediye başkan adayları
İzmir Narlıdere Belediyesi hangi partide? İzmir Narlıdere Belediye Başkanı kimdir? İzmir Narlıdere Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Narlıdere Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Narlıdere Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Narlıdere yerel seçim sonuçları..
İzmir Narlıdere BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Narlıdere Belediye Başkanlığını 31987 alınan oy ve %79.44 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ali Engin kazanmıştır.
Narlıdere Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %79.44
Milliyetçi Hareket Partisi %16.00
Türkiye Komünist Partisi %1.58
Saadet Partisi %0.99
Demokratik Sol Parti %0.69
Vatan Partisi %0.65
Demokrat Parti %0.48
Bağımsız %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi %0.17
İzmir Narlıdere BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİMURAT SARMAN - AK Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı ERMAN UZUN - CHP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı TANZER SUCU - İYİ Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı FEZA GENİŞOĞLU - İYİ Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı RAMAZAN HAYRİ ARACI - VATAN İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı GAZİ KENDİGELEN - VATAN İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı SUAT ŞAHİN - HKP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı MUSTAFA AKKUŞ - DEVA İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı MEDİHA ŞULE TANSAL - TKP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı SERHAT AFŞAR - SP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı CENK CEM ŞAHİN - ZP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı GİZEM AYRANCI DEMİRHAN - TİP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı ENGİN ŞENGÜLER - ABP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı ADNAN GÜRCAN DALICI - HKP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı ALİ DEĞER - MP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı MEHMET KESKİN - OCAK İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı ERGİN DEMİR - BĞMSZ İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı NAİL DİNLER - BTP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı TEKİN ALPTEKİN - SP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı FERHAT GÜRKAN - EMEP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı ŞAHİN ARSLANOĞLU - DSP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı HASAN DİKİCİ - DEM Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı GÖKHAN TAŞ - ZP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı BATUHAN BARUT - ZP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı YUSUF AYDOĞAN - YENİDEN REFAH İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı ŞEYHMUS DAL - DEVA İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı RAMAZAN DURAN - YENİDEN REFAH İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı İBRAHİM ÇEVİK - HÜDAPAR İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı HÜLYA TÜMTÜRK - ANAP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı LEVENT UĞUR ASKER - AB İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı
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