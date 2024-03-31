İzmir Narlıdere Belediyesi hangi partide? İzmir Narlıdere Belediye başkanı kimdir? İzmir Narlıdere Belediye başkan adayları İzmir Narlıdere Belediyesi hangi partide? İzmir Narlıdere Belediye Başkanı kimdir? İzmir Narlıdere Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Narlıdere Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Narlıdere Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Narlıdere yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:37 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:37 facebook

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