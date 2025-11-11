Habertürk
        Haberler Dünyadan Jackie Chan öldü mü? Sosyal medya söylentisine yalanlama - magazin haberleri

        Jackie Chan öldü iddiasına yalanlama

        Jackie Chan'in hayatını kaybettiği şeklinde söylentinin internette viral hale gelmesinin ardından ailesinden yalanlama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 10:20 Güncelleme: 11.11.2025 - 13:09
        "Ölmedi, yaşıyor"
        İnternette öldüğü söylentisi çıkarılan ünlü isimler arasına Jackie Chan de katıldı. 71 yaşındaki Hong Konglu oyuncu ve dövüş ustası, dün arama motorlarında en çok aranan isim haline geldi.

        "Jackie Chan öldü" ve "Jackie Chan yaşıyor mu" gibi aramalar, trendler arasına girdi. Aldatmaca, Facebook'ta yayılan ve Jackie Chan'in onlarca yıl süren set yaralanmalarının yol açtığı komplikasyonlarla mücadele ettikten sonra hayatını kaybettiğini iddia eden viral sosyal medya paylaşımından kaynaklandı.

        Hatta gönderide sanatçının ailesinin haberi doğruladığı bile iddia edildi. Ancak Chan'in ailesi ölüm haberini yalanladı ve çıkan haberlerin tamamen uydurma olduğunu duyurdu.

        Jackie Chan, en son 'Karate Kid: Legends' ve 2025 yapımı Çin filmi 'The Shadow's Edge'de rol aldı. Chan'in 'Bitirim İkili'nin devam filmi de dahil olmak üzere, yapım aşamasında olan birçok filmi olduğu biliniyor.

