6 Mart 1953'te Englewood'da dünyaya gelen Jacklyn Zeman, ayrıca 'General Hospital'ın yanı sıra 'One Life to Live'de de oynamıştı. Zeman, 'National Lampoon's Class Reunion', 'Montana Crossroads', 'The Bay' gibi yapımlarda da boy göstermişti.



