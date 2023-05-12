"GERÇEK BİR PROFESYONELDİ"



Üzücü haberi 'General Hospital'in baş yapımcısı Frank Valentini duyurdu. Valentini, yaptığı açıklamada, "Tıpkı karakteri efsanevi 'Bobbie Spencer' gibi o da işine çok fazla pozitif, enerji getiren parlak bir ışık ve gerçek bir profesyoneldi" dedi.