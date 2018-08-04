Jagiellonia Bialystok - Wisla Krakow karşılaşma önü

Polonya Ekstraklasa maçında Jagiellonia Bialystok ile Wisla Krakow, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. 3 puanlı Jagiellonia Bialystok 9. sırada bulunuyor, Wisla Krakow 4 puana sahip ve 6. sırada. Jagiellonia Bialystok son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wisla Krakow, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 536 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jagiellonia Bialystok kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Wisla Krakow sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Jagiellonia Bialystok son hafta oynanan Wisla Plock maçında 2-1 kazandı.

Wisla Krakow, Gornik Zabrze karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Jagiellonia Bialystok, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

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