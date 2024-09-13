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        Haberler Bilgi Jahrein neden gözaltına alındı, neyle suçlanıyor, olay nedir? Ahmet Sonuç serbest bırakılacak mı, son durum nedir?

        Jahrein neden gözaltına alındı? Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi

        Sosyal medyada 'Jahrein' olarak bilinen Ahmet Sonuç, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Emniyet, X hesabından gözaltı kararının nedenini açıkladığı bir yazı paylaştı. Peki, Jahrein neden gözaltına alındı, neyle suçlanıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:12
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        Sosyal medyada Jahrein rumuzunu kullanan Ahmet Sonuç gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda 'Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesine göre Müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır.' ibaresi yer aldı. Peki, Jahrein neden gözaltına alındı, olay nedir? İşte, detaylar...

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        JAHREIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

        Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Jahrein'in Twitch isimli sosyal medyada toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

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        ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

        Konu hakkında X hesabından açıklama yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi;

        "X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığının görüldü ifade edildi. Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666" rumuzlu X hesabı kullanıcısının E.K. olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Ayrıca 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının, Twitch isimli sosyal medya platformundaki canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının A.S. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. E.K. ve A.S. isimli şahıslar 12 Eylül günü Emniyet Müdürlüğü'müz Siber Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesine göre 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatılmıştır."

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        JAHREIN SERBEST BIRAKILACAK MI?

        Şu anda Jahrein'in serbest bırakıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Güncel bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.

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