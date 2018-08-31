Jaime Lannister, Game of Thrones'un sonuyla ilgili şaşırtıcı sonu hakkında ipuçları verdi
31.08.2018 - 14:09 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Game of Thrones’un sonuyla ilgili herkes merak içinde. Acaba 8. Sezonda Game of Thrones’ta neler olacak? Game of Thrones’ta Jaime Lannister rolüyle izlediğimiz Nikolaj Coster-Waldau, dizinin merak edilen sonuyla bakın neler anlattı…
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Game of Thrones’un yeni sezonuyla ilgili meraklar had safhada. Herkes Game of Thrones’un 8. sezonunda neler olacağını merak ediyor.
Jaime Lannister rolünü canlandıran Nikolaj Coster-Waldau, Huffington Post’ta yer alan röportajında Game of Thrones’un yeni sezonuna dair ipucu veriyor.
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Game of Thrones’un sekizinci ve son sezonu 2019’da yayınlanacak. Dizinin nasıl bir sonu olacağına dair herkesin farklı tahminleri var.
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Nikolaj Coster’ın söylediğine göre, yeni sezonda Jaime çok uzun bir yola çıkıyor. Bu yüzden sakalları uzun bir şekilde görüyoruz dizide oyuncuyu.
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Bu yola tek başına çıkıyor. Hedefi ise Kuzey’e ulaşmak. Orada gayrimeşru kardeşi Gendry ile mi yoksa Tyrion ile mi buluşacağı merak konusu.
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Röportajda Kuzey’de kiminle buluşacağı sorusuna, “Söyleyemem. Bir ejderha tarafından yenilebilir ya da hayatının aşkını da bulabilir” diye cevap veriyor.
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Acaba Kuzey’de Lady Brienne ile mi buluşacak?
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Valyrian Çeliği Takımı mı oluşuyor?
Röportajda sorulan “Valyrian çeliğinden kılıcı olan herkes aynı anda Ak Gezenler’e saldırsa destansı olmaz mıydı” sorusuna “Kim bilir” diyor.
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Yoksa Jaime, Brienne, Jon Snow, Sam ve Arya, aynı anda Ak Gezenler’e mi saldırıyor?
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Jaime Lannister rolüyle izlediğimiz oyuncu röportajda “Dizinin sonunu okuyunca senaristleri tebrik ettim” diyor ve ekliyor: “Çok mantıklı bir son. Son dakikada sürpriz yapan sonlardan değil.”
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Nikolaj Coster, senaristlerin işi ne kadar sıkı tuttuğundan da bahsediyor: “Üçüncü sezona kadar ne olup bittiğini biliyorduk ama sonrasında senaristler her şeyi gizli tuttular. Bize yalnızca senaryo geliyordu.”
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Yedinci sezonun sonundan önce Jaime’nin Cersei’ye hayır cevabını vereceğini tahmin ettiğini söyleyen oyuncu, “İlk kez hayır dediği sahne dönüm noktasıydı” diye konuşuyor.
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Jaime böylece hem sevgilisine hem de karnındaki çocuğa veda etmiş oluyor. Ama o çocuk Jaime’nin mi, o da bir soru işareti. Çünkü falcı Cersei’ye “3 çocuğun olacak” kehanetinde bulunmuştu.
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Gendry’yi canlandıran oyuncu ile yapılan röportajda Gendry’nin Cersei’nin gerçek oğlu olabileceğinin kaydedildiği sorusuna, Nikolaj Coster-Waldau “Kim bilir” diyor.
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