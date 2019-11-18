Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden üst üste kötü haberler geldi. Yıldız Kenter’in vefatının hemen sonrasında bu kez Jale Birsel’in vefat haberi tiyatro dünyasını yasa boğdu.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Jale Birsel'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı:
Kurumumuz emekli oyuncularından ve Türk tiyatromuzun değerli ismi Jale Birsel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.
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