Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinJale Birsel hayatını kaybetti - Jale Birsel kimdir?

Jale Birsel hayatını kaybetti

Usta tiyatrocu Jale Birsel 92 yaşında hayatını kaybetti. Yıldız Kenter'in sınıf arkadaşı olan Birsel'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Jale Birsel

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden üst üste kötü haberler geldi. Yıldız Kenter’in vefatının hemen sonrasında bu kez Jale Birsel’in vefat haberi tiyatro dünyasını yasa boğdu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Jale Birsel'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı:

Kurumumuz emekli oyuncularından ve Türk tiyatromuzun değerli ismi Jale Birsel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hadise: Yalnız olduğumu kim diyor? - Magazin haberleri
MAGAZİN"Yalnız olduğumu kim diyor?"
Yıldız Kenter'in son fotoğrafı ortaya çıktı - Yıldız Kenter'in vasiyeti - Magazin haberleri
MAGAZİNSon fotoğrafları ortaya çıktı
Melis Sezen'den makyajsız paylaşım - Ünlülerin makyajsız halleri
MAGAZİNMelis'ten makyajsız paylaşım
Yıldız Kenter'in ölümünün ardından ünlü isimlerin paylaştığı mesajlar
MAGAZİN"Yeri doldurulamaz bir yıldız uğurluyoruz"
ACI KAYBIMIZ! Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti! Yıldız Kenter kimdir, ölüm nedeni
MAGAZİNYıldız Kenter'i kaybettik
Yıldız Kenter kimdir, nereli, kaç yaşında, ölüm sebebi nedir? Yıldız Kenter hayatı hakkında
MAGAZİNYıldız Kenter kimdir?
Melisa Şenolsun kimdir, nereli ve kaç yaşında? Melisa Şenolsun hayatı
MAGAZİNMelisa Şenolsun kimdir?
Ayhan Taş: Festivalin sürdürülebilir olması lazım - Magazin haberleri
MAGAZİN"Festivalin sürdürülebilir olması lazım"
Selin Ciğerci sahnede neye uğradığını şaşırdı! Hayranı kalçasına dokundu - Magazin haberleri
MAGAZİNSahnede neye uğradığını şaşırdı
Melisa Şenolsun geceye damga vurdu - Magazin haberleri
MAGAZİNGeceye damga vurdu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X