'James Bond'un yıldızı Pamela Salem hayatını kaybetti
'James Bond' filmi 'Asla Asla Deme'deki rolüyle tanınan ünlü oyuncu Pamela Salem, 80 yaşında hayata veda etti
Bir dönem beyazperdenin ve televizyonların aranılan oyuncularından biri olan Pamela Salem hayatını kaybetti.
Oyuncu, 1983'te Sean Connery ile birlikte rol aldığı James Bond filmi 'Asla Asla Deme'de 'Miss Moneypenny' rolüyle geniş çevrelerce tanınmıştı.
Efsane dizilerden 'Doctor Who'da ise 'Rachel Jensen' karakterine hayat veren İngiliz oyuncunun ölüm haberini Big Finish adlı yapım şirketi duyurdu; Sevgili dostumuz ve meslektaşımız Pamela Salem'in vefatını doğrulamaktan büyük üzüntü duyuyoruz.
Pamela Salem, 'ER' ve 'General Hospital' gibi kendi döneminin en çok izlenen dizilerinde de rol almıştı.