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HaberlerGündemSON DAKİKA! Jandarma'dan Sedat Peker açıklaması!
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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığı, kaçak olarak yurt dışında bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medyada yayınlanan iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SON DAKİKA! Jandarma'dan Sedat Peker açıklaması!
Jandarma'dan Sedat Peker açıklaması
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DHA

Yurt dışında kaçak olarak bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün sosyal medyadan servis ettiği videoda, Yeldana Kahraman isimli kadının ölümüyle ilgili iddialarda bulundu. Peker, Yeldana Kahraman'ın jandarmaya giderek şikayetçi olduğu ve daha sonrasında da ölü bulunduğunu iddia etti.

'JANDARMAYA MÜRACAAT SÖZ KONUSU DEĞİL'

Jandarma Genel Komutanlığı Peker'in iddialarını yalanlarken, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak bulunan S.P. isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 6 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı internet sitelerinde; Yeldana Kahraman isimli Kırgız ya da Kazak Uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu' şeklinde haberler yer almıştır. Yeldana Kahraman isimli kadının, jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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