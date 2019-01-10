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Japonya'nın en büyük online mağzası Zozotown’ın sahibi milyarder Japon işadamı Yusaku Maezawa'nın, 5 Ocak'ta attığı tweet şimdiye dek en çok retweet edilen gönderi ünvanını kazandı. Twitter paylaşımında, kendisini takip edip, tweetini 'retweet'leyenler arasından seçilecek 100 kişiye toplam 100 milyon yen (yaklaşık 5 milyon TL) dağıtacağını açıklayan işadamının tweet’i dünya çapında büyük ilgi gördü.
KAZANANLARI ELEDİ
5.4 milyon üzerinde retweet edilerek rekor kıran paylaşımla ilgili 8 Ocak'ta bir açıklama yapan Maezawa, kazananları eleme sürecinde olduğunu, ve en yakın zamanda kendilerine Twitter üzerinden bilgi verileceğini duyurdu.
TEK TEK BİLDİRDİ
Ardından 2. bir tweet daha atarak "70 kişiye bildirdim, 30 kaldı" mesajını paylaşan Maezawa, hemen ardından gelen "100 kişinin tamamına özel mesaj attım. İlginiz ve rüyalarınız için teşekkür ederim" mesajıyla kazananlara bilgi verdiğini açıkladı.
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Vaadettiği ödülle tüm dünyada ilgi toplayan Maezawa, ödülün sahiplerinin belirlenmesinin ardından ülkesinde ve dünyada popülerliğini artırdı. Ödül vaadi öncesi yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan iş adamının takipçi sayısı 5.7 milyona ulaştı.
DAHA ÖNCE DE ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ
Japon iş adamı, daha önce de Elon Musk’ın SpaceX roketinin Ay’a yapacağı seyahate ilk bilet alan kişi olarak dünya gündemine gelmişti.
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