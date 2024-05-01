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        Haberler Yaşam Japon moda tasarımcısı Katsura hayatını kaybetti

        Japon moda tasarımcısı Katsura hayatını kaybetti

        Japonya'da batı tarzı gelinlik modellerini popülerleştirmesiyle tanınan moda tasarımcısı Katsura Yumi, 94 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:50 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:50
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        Japonya'nın ilk gelinlik tasarımcısı hayatını kaybetti
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        Japon-Fransız tasarımlarını birleştirdiği gelinlikleriyle tanınan ve 50 yılı aşkın süredir moda endüstrisinde faaliyet gösteren Katsura'nın öldüğü açıklandı.

        Tokyo doğumlu ve asıl ismi Yuki Yumi olan Katsura, başkentteki Kyoritsu Kadınlar Üniversitesi mezuniyeti sonrası Paris'te moda tasarım eğitimi gördü.

        İlk mağazasını 1964'te Tokyo'da açarak Japonya'nın ilk gelinlik tasarımcısı olan Katsura, dantel ve ipek dahil çeşitli kumaşlarla gelinlik malzemeleri imal etti.

        Bir dönem annesinin işlettiği terzilik okulunda öğretmenlik yapan Katsura, 1970'lerde bir aylık maaşla satın alınabilecek popüler hazır giyim gelinliklerini piyasaya sürdü.

        Katsura, kimononun geleneksel tercih olduğu savaş sonrası Japonya'da, batı tarzı gelinliklerini popülerleştirerek, ülkenin ilk gelinlik defilesini düzenledi.

        Tasarımcı, 1981'de New York'ta bir defilede balık etekli elbise modeliyle özel Yumi çizgisi ödülüne layık görüldü.

        Hakata-ori dokuma tekniğiyle özel cübbe tasarlayan Katsura, bunu, dönemin Papa'sı 2. John Paul'e 1993 yılında hediye etti.

        1999'da Ulusal İtalyan Moda Odası'nın ilk Asyalı üyesi unvanını elde eden Katsura, Paris menşeli "Haute Couture" haftasına ilk kez 2003'te katıldı.

        Asya bölgesinin geleneksel gelinlik modasının korunmasına da çaba gösteren Katsura, ülkesi Japonya'da da birçok ödüle layık görüldü.

        13 binden fazla inci tanesiyle en çok inci bulunan gelinlik modeliyle 2012'de Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Katsura son defilesini martta Tokyo'da düzenledi.

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        #Katsura Yumi
        #Japonya
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