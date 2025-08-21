Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Japon YouTuber Enomoto’nun oturma izni kabul edilmedi

        Japon YouTuber Enomoto’nun oturma izni kabul edilmedi

        Yedi yıl önce Türkiye'ye öğrenci değişim programı ile Japonyo'dan gelen YouTuber Yoshi Enomoto'nun oturum izni kabul edilmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yoshi, oturum izninin kabul edilmediğini ifade ederken Türkiye'ye aşık olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 21.08.2025 - 23:51 Güncelleme: 21.08.2025 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japon YouTuber Yoshi'nin oturum izni reddedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Değişim öğrencisi olarak geldiği Türkiye’ye yerleşen ve YouTube’daki içerikleriyle geniş kitlelere ulaşan Yoshi Enomoto, yaptığı oturum izni başvurusu sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

        İSTANBUL'A HAYRAN KALDI!

        2015 yılında 6 aylık değişim programı kapsamında ODTÜ’de öğrenim gören Enomoto, bu süreçte Türkiye’ye olan sevgisiyle burada daha uzun süre kalmaya karar verdi. Ardından yüksek lisans için İstanbul’a taşındı ve ülkeye yerleşti.

        OTURUM İZNİ KABUL EDİLMEDİ!

        2018'den bu yana Türkiye’de yaşayan Yoshi, oturum izni için yaptığı başvurunun reddedildiğini duyurdu.

        REKLAM

        Süresiz ikamet başvurusu yapmasına yalnızca 1 yıl kalmışken red yanıtı almasının, 7 yıllık emeğini boşa çıkardığını belirten Yoshi Enomoto, Türkiye’de kalabilmek için farklı yollar deneyeceğini de ifade etti.

        'BAŞKA BİR YOL DENEYEBİLİRİM'

        Üzgünlüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ifade eden Yoshi, şunları söyledi:

        "7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.

        8 yıl üst üste oturma alsam, süresiz oturmaya başvuru yapabiliyorum. Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta."

        *Haberin görselleri İHA'ya aittir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        Kan donduran çete cinayetleri
        Kan donduran çete cinayetleri
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        110 milyar liralık dev yatırım
        110 milyar liralık dev yatırım
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış