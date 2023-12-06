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        Haberler Yaşam Japonya'da 2023'ün ruh halini yansıtan yazı karakteri!

        Japonya'da 2023'ün ruh halini yansıtan yazı karakteri!

        Japonya'da, 2023 yılının sosyal ruh halini yansıtan yazı karakteri (Kanji) olarak, iklim hareketleri ile yükselen fiyatları temsilen 'değişim' anlamındaki 'kaeru' seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 06.12.2023 - 09:48
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        Japonya'da yılın 'Kanji'si seçildi!
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        Doğu Asya ülkesi Japonya'da geleneksel olarak her aralık ayında ülke geneli 'yılın sosyal ruh halini ve modunu' tarif eden popüler Çin yazısı Kanji karakteri seçiliyor.

        Teikoku Databank kuruluşu, 1000'e yakın küçük ve orta ölçekli firmayı kapsayan araştırmasında, binlerce karakterli Kanji alfabesinden seçilen yılın karakterini açıkladı.

        Araştırmada, en yüksek oyla, 'değişim, dönüşüm' anlamlarındaki kaeru karakteri 2023'ün Kanji'si seçildi.

        Bu tercihte, 2023 boyunca ülke içi değişken iklim hareketleri, Japon yeninin değer kayıpları, Ukrayna ve Orta Doğu'daki krizler sonucu yükselen yakıt fiyatları etkili oldu.

        Araştırmada, "Aşırı hava koşulları, artan fiyatlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki kriz dahil yaşanan anormallikler, yıl boyunca başa çıkılan zorluklar oldu" ifadesi kullanıldı.

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        #2023ün ruh halini yansıtan yazı karakteri
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