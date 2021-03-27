Gencinden yaşlısına Japonlar, ağaçların altında piknik yapılmasına izin verilmese de baharın gelişini görmek, fotoğraf çektirmek için yaşadıkları bölgelerdeki parklara akın etti. Ülkenin güneybatısından kuzeydoğusuna doğru martta açmaya başlayan sakura çiçekleri, Tokyo ve çevresini nisan başına kadar gelin gibi süslüyor.