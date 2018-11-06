Japonya'da ilk ve orta dereceli okullarda intihar oranı son 32 yılın zirvesinde

Japonya'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında intihar oranının son 32 yılın en yüksek düzeyine çıktığı açıklandı. Yetkililer, bazı çocukların aile ya da okul sorunları veya akranlarının zorbaca davranışları nedeniyle hayatlarına son verdiklerini söyledi.

Japonya Eğitim Bakanlığı, 1 Nisan 2016-31 Mart 2017 tarihleri arası 250 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin intihar ettiğini duyurdu.

Bu sayının, 268 çocuğun intihar ettiği 1986'dan beri ülkede gözlenen en yüksek sayı olduğu belirtiliyor.

Japonya'da bir önceki yıl intihar eden çocukların sayısı 245'ti.

1 Nisan 2016-31 Mart 2017 tarihleri arası intihar edenlerden 33'ünde çocukların gelecek kaygısı yaşadıkları belirtiliyor.

Bu çocuklardan 31'inin ailevi sorunları olduğu, 10'unun ise akranlarının zorbaca davranışlarına maruz kaldıkları bldiriliyor.

140 çocuğun intihar nedeni ise bilinmiyor.

'Ele alınması gereken ve endişe verici bir mesele'

Japonya Eğitim Bakanlığı yetkilisi Noriaki Kitazaki yaptığı açıklamada, "Öğrenciler arasında intihar oranı yüksek. Bu, ele alınması gereken ve endişe verici bir mesele" dedi ve intiharların nedenlerini belirlemenin zorluğuna dikkat çekti.

Japonya'da intihar oranı son 15 yılda istikrarlı bir şekilde azalıyordu.

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